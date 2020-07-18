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Bakan Fahrettin Koca'nın Survivor tepkisine Acun Ilıcalı'dan yanıt

Survivor'da aylar süren maraton geçtiğimiz günlerde sona erdi. Cemal Can'ın şampiyonluk olduğu Survivor'un finalinde sosyal mesafenin çiğnenmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kızdırdı. Acun Ilıcalı'dan ise yanıt gecikmedi.

Survivor 2020, İstanbul’da düzenlenen final bölümü ile görkemli bir kapanış yaptı. Final gecesi ortaya çıkan tabloda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı bir çok izleyici tarafından gözlerden kaçmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da o görüntülere tepki gösterdi. Acun Ilıcalı‘dan ise yanıt gecikmedi.

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