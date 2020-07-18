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POLİTİKA

Erdoğan: 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, 60 yıllık hayalin anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüldüğünü ifade ederek ''60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi bazı çevrelerin kabusu haline geldi" dedi.

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesine değinen Erdoğan, "Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeyi göze almalıdır. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru için çıktığımız bu yolda biz de vurgun yemeyi göze aldık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan detaylar;

Tarihi bir adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin otomobillerini tanıtmış, örnek modelleri kamuoyumuzla paylaşmıştık. Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz onyıllardır hasretini çektiği projeye büyük ilgi teveccüh gösterdi. Meyve veren ağaç taşlanırmış.

Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi bazı çevrelerin kabusu oldu
60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi, içimizdeki bazı çevrelerin de adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, özgüvenin artmasından rahatsızlık duyanlar yoğun bir karalama kampanyası başlattılar.

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