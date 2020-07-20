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Erman Toroğlu'ndan ilginç protesto: Maskeli balo sona erdi

Erman Toroğlu, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'i, "Maskeli Balo sona erdi" diyerek eleştirdi. Toroğlu, Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima etti.

Süper Lig'de Başakşehir bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor ile yarışan turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu garantiledi.

Başakşehir'in bu sezon oynadığı maçlarda lehine uygulanan hakem kararları ile rakiplerinin aleyhine uygulanan hakem kararları A Spor'da protesto edildi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından, "Maskeli Balo sona erdi" diyerek Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima etti.

Toroğlu, "Beni mahkemeye versinler anlatayım" diyerek dakikalarca programda maskesini gözlerine takarak yayın yaptı.

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