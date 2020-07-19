BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
GÜNCEL

Haliç'te yatta rezalet! Düzenledikleri partide ne maske mesafe vardı

İSTANBUL’da korona virüs salgınına rağmen yat partisi düzenleyen bir grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak maskesiz eğlendi. O anlar drone kamera ile görüntülendi...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çekilirken, bir grup vatandaş İstanbul Haliç’te yat partisi düzenledi. Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı partide, vatandaşların müzik eşliğinde birbirine yakın şekilde dans ettiği görüntüler pes dedirtti. Balat iskelesine demir atan gemi, saat 21.30 itibarıyla denize açılarak partiye başladı. Vatandaşların gemi içerisinde meşale yakarak dans ettiği o görüntüler ise havadan drone ile görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için baraj boşaltılacak
Adli Tatil yarın başlıyor! Adli tatil ne zaman bitecek?
Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı
Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı
Kuru soğan ve patates ihracatında yeni dönem
Başakşehir şampiyonluk Trabzonspor mucize peşinde
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara metrosunda şarkı kavgası! 'Ben diyorsam susacaksın' deyip boğazına sarıldı
Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Seyfi Dursunoğlu'nun çocuğu var mı hiç evlendi mi?
Süleyman Soylu "FETÖ'cüler atanıyor" diyen Mehmet Metiner'i CNN Türk canlı yayında bozdu! Her anı olay
Siirt'te dehşet anları! İmdadına çevredekiler yetişti
Seyfi Dursunoğlu cenazesi ne zaman yapılacak gömülecek mi?
Bu iddia çok konuşulur! Tüyler ürperten skandal!
Kurban bayramı tatili arefe gününden mi başlar 2020 arefe günü hangi gün?