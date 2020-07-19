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Ankara metrosunda şarkı kavgası! 'Ben diyorsam susacaksın' deyip boğazına sarıldı

ANKARA metrosunda şakı söyleyen adama tepki gösteren genç, adamın şarkısına devam etmesi üzerine boğazına sarılarak “Ben diyorsam susacaksın” dedi.

Olay, Ankara'da Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İddialara göre bir yolcu metro içinde şarkı söylemeye başladı. O esnada metroda bulunan diğer yolcu şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen yolcu şarkı söylemeye devam etti. Sinirlerine hakim olamayan yolcu, şarkı söyleyen kişinin “Ben diyorsam susacaksın” diyerek boğazına sarıldı. Olayı gören diğer yolculara araya girerek tarafları ayırdı. O anlar başka bir yolcunun kameralarına yansıdı.

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