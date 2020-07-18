Bu iddia çok konuşulur! Tüyler ürperten skandal!
Wayfair skandalının bilinmeyen şifrelerini ve siyasilerin çocuk tacirleri ile olan kirli ilişkilerini duymak ister misiniz? Araştırmacı Yazar ve Tarih Felsefecisi Erkan Trükten, Aysu Mola'ya anlattı.
Araştırmacı, Yazar ve Tarih Felsefecisi Erkan Trükten, ABD’de ortalığı karıştıran Wayfair skandalının bilinmeyen şifrelerini ve siyasilerin çocuk tacirleri ile olan kirli ilişkilerini anlattı.
Tüyler ürpertici gerçekler saat 22:00’da İnternet Haber YouTube kanalında!
Aysu Mola soruyor, Araştırmacı Yazar Erkan Trükten cevaplıyor.