BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,13
GÜNCEL

60 saniyede bugün (19 Temmuz 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

19 Temmuz 2020 Pazar; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den virüs açıklaması
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor
Ayasofya ikonları nasıl kapatılacak? İbrahim Kalın açıkladı
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda şampiyon Başakşehir oldu
Trabzonspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu
Haliç'te yatta rezalet! Düzenledikleri partide ne maske mesafe vardı
Seyfi Dursunoğlu cenazesi gömülecek mi kadavra olmak istemişti
Ankara metrosunda şarkı kavgası! 'Ben diyorsam susacaksın' deyip boğazına sarıldı
Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Dinimizde bedeni kadavra olarak bağışlamak caiz mi?
Süleyman Soylu "FETÖ'cüler atanıyor" diyen Mehmet Metiner'i CNN Türk canlı yayında bozdu! Her anı olay
LGS tercihleri ne zaman kaç tercih yapılacak?