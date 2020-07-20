BIST 119.400
DOLAR 6,86
EURO 7,86
ALTIN 399,60
YEREL

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün söz konusu operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personelin görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen yıldırım operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Saddam Hüseyin'in son bakanı hayatını kaybetti
Hakan Şükür Ahmet Davutoğlu kavgası olay: Allah belanı versin küçük enişte
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Ebubekir Sofuoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Camide fahişe olur mu?
Kayınpeder 'düğünden önce olmaz' deyip kızdığı damadını tüfekle vurdu
Bakan Dönmez duyurdu: Fatih gemimiz ilk sondajına başladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da şaşkına çeviren hırsızlık olayları kamerada
Ukrayna'da sokak ortasında cinayet saniye saniye kamerada
Başak Onay'ın LGBT fotoğrafları Karamürsel'i karıştırdı: Polis eşliğinde dışarı çıkıyor
Bolu'da anne ve bebeği 5'inci kat balkonundan düşerek öldü
Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in kitabı yazılmalı
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı
Erman Toroğlu'ndan ilginç protesto: Maskeli balo sona erdi
Hava almak için çıktığı balkondan düştü