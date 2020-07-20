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Adana'da kadınlara kapkaç şoku kamerada

ADANA’da biri polis eşi 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra saç tıraşlarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Temmuz Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen 56 yaşındaki Bedia Y.’nin arkasından motosikletle yaklaşan iki kişi, kadının çantasını alarak kaçtı. Bu olaydan bir gün sonra da Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde polis eşi Şengül A.’nın (42) arkasından yaklaşan motosikletli iki kişi, kadının kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle alarak olay yerinden uzaklaştı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de 2 ayrı kapkaç olayının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, yaptığı çalışma sonucu motosikleti kullanan kişinin gasp suçundan cezaevine giren ve aftan yararlanarak çıkan Yusuf Y. (24) olduğunu belirledi. Aynı zamanda ekipler motosikletin arkasında oturan ve kapkaç olaylarını gerçekleştiren Vedat K.’yı da saç tıraşından tespit etti.

Kapkaççıların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelileri Yenibey Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, “Kapkaçı biz yapmadık. O bölgede motosikletle geziyorduk” dedikleri öne sürüldü.

Öte yandan şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken çaldıkları telefonları da Mısır Çarşısı’nda sattıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf Y. ile Vedat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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