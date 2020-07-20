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Seyfi Dursunoğlu'nun 1996'da çekilen videosu sosyal medyada viral oldu

'Huysuz Virjin' rolüyle tanınan sahne sanatçısı Seyfi Dursunoğlu'nun sosyal medyada 1996'da çekilen görüntüleri viral oldu

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

'Huysuz Virjin' rolüyle tanınan sahne sanatçısı Seyfi Dursunoğlu'nun sosyal medyada 1996'da çekilen görüntüleri ise viral oldu. İşte o görüntüler...

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