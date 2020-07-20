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Hande Erçel ve Kerem Bürsin uzun uzun öpüştü! O sahne olay oldu

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı adlı dizide, ikilinin sahne gereği uzun bir süre öpüşmeleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Erçel'in hayranları Murat Dalkılıç ayrılığının arkasında da Bürsin ve Erçel arasındaki yakınlaşmanın olduğunu öne sürdüler.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç uzun bir birliktelikten sonra, geçen hafta dostça yollarını ayırdı. Pek çok kullanıcı bu ayrılığın yeni dizisi nedeniyle olduğunu yazdı, bazıları ise Erçel’in, Kerem Bürsin ile olan yakınlığından kaynaklandığını. Ne var ki her iki taraf da konu ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.

Dalkılıç ve Erçel’in ayrılığı sonrası ise, sosyal medyada öyle bir video paylaşıldı ki, adeta tüm takipçileri şaşkına döndü. Erçel ve Dalkılıç ayrıldıktan sonra ortaya çıkan Kerem Bürsin ile öpüşme sahnesinin kamera arkası sosyal medyada gündem oldu.

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