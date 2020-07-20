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DÜNYA

Lunaparkta korku dolu dakikalar! 8 metre yükseklikte askıda kaldılar

Rusya'da lunaparktaki bir eğlence makinesine binen kişiler, makinenin çalışmayı durdurması sonucu yerden yaklaşık 8 metre yükseklikte 8 dakika boyunca baş aşağı kaldı.

Olay Rusya'nın güneyinde yer alan Nalchik kentindeki bir lunaparkta meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, lunaparktaki eğlence makinelerinden biri, makineye binen kişilerin baş aşağı olduğu sırada çalışmayı durdurdu. Makineye binen kişiler yerden yaklaşık 8 metre yükseklikte 8 dakika boyunca baş aşağı kaldı. Yaşanan panik nedeniyle çocuklar çığlık atarken, çocuğu makinede baş aşağı kalan bir annenin ise korkudan bayıldığı ifade edildi.

Kız arkadaşı Lenora ile birlikte makinede baş aşağı kalan 19 yaşındaki Moisey Shamilov, bunun berbat bir deneyim olduğunu belirterek 'Ben ve kız arkadaşım yaklaşık 8 dakika boyunca orada baş aşağı kaldık. 10-11 yaşındaki çocuklar korkudan çığlık atıyorlardı' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Lunaparktan yapılan açıklamada ise eğlence makinesinin 'elektrik arızası' nedeniyle çalışmayı durdurduğu belirtildi. Ancak, makineye binen kişiler 'teknik problemler' olduğunu iddia ederek bölge sakinlerine lunaparka gitmeme çağrısında bulundu.

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