Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe ekonomik olarak bitmiş!

Fenerbahçe'nin ekonomik olarak bittiğini belirten Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe bitmiş. Gustavo'dan indirim istiyorlar, sakat değil. Baldırı çekmesi parayla alakalı. Menajerleri bu yıl makul indirim yapalım ama seneye asla demiş. Fenerbahçe, Vedat Muriç'i 15'i bulursa satar. Gustavo'yu 5 bulursa satar. Ozan Tufan'ı 5-6 bulursa satar. Bunları bulamazsa transfer yapamaz. Şimdi Fenerbahçe'nin 24 milyon euroluk satış yaptığını varsayalım. Bunun sadece 3'te birini 8 milyon eurosunu limitte gösterebiliyorsun. Aynısı diğer takımlar için de geçerli. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bonservissiz futbolculara gitmesi bundan. Fenerbahçe ekonomik olarak son derece sıkışık durumda. Buradan kurtulmanın tek yolu var. O da kendi özel bankalar birliği anlaşmasını yapması. Ona da izin vermiyorlar. Mevcut bankalar birliği anlaşması yaparsa iki yıl sonra bu parayı ödeyemez. Ödemeyemediği zamanda Ali Koç'a 'git' derler. Ya da Fenerbahçe'nin hisselerine el koyarlar. Fenerbahçe'nin seneye 16 tane iyi oyuncuyla kadro kurması lazım. İrfan Can'ı Visca'yı felan unutun.'' şeklinde konuştu.