Yerli oyuncuların yabancı kuralı isyanı!

Yerli oyuncuların kendisini telefonla aradığını belirten Candaş Tolga Işık, şunları söyledi; ''Yabancı meselesiyle ilgili hak etmeyen futbolculara çok para verilecek ama biz yerliler FIFA sözleşmesi yapmıyoruz. Bizim için muhattap Federasyon. Hepimizin alacağı var ama hukuki süreci başlatmıyoruz. Taraftardan, basından yemediğimiz dayak kalmadı. Yabancı futbolcu bir gün geciktiğin FIFA'ya gidiyor ve parasını 3 katı alıyor.' Bunları beni arayan oyuncular söyledi. Bizim yerliler başka işlerle de uğraşıyor. Para konularını Emre, Burak gibi oyuncular üzerinden konuşuyorlar. Yöneticinin kabiliyetsizliğini göstermez. Kaptan başka bir şey demektir. Federasyon, Türkiye'de yönetilen en kötü kurumdur. Yerli bu konuda haksız değiller.''