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FETÖ'cüler pişman mı? Hadi Özışık'tan olay sözler

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kendisini FETÖ mağduru olduğunu söyleyen bir grubun hala örgütün propagandasını yaptığını ifade ederek FETÖ'cüleri Cumhurbaşkanı dahil kimsenin affetme yetkisi olmadığını söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın FETÖ'cülerle ilgili tepki çeken sözlerini değerlendirdi.

Haber Global'de İsmail Saymaz, Necdet Saraç ve Metin Özkan'ın da katıldığı Sansürsüz programında konuşan Özışık, Saymaz'ın FETÖ'cü mağdurlarla ilgili sözlerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın sözleriyle başlayan tartışmada FETÖ'cü mağdurlarla ilgili bazı söylemlerin hatalı olduğunu ve 15 Temmuz'daki şehitlerin kanı yerde dururken kimsenin bu hainleri affetmeye yetkisi olmadığını ifade eden Özışık, mağdurum diyerek affedilmek isteyenlerden bazılarının hala FETÖ konusundaki görüşlerini değiştirmediğini söyledi.

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