BIST 119.281
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 400,88
İNTERNETHABER TV

Trabzonspor şampiyonluğu neden kaçırdı?

Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir olmasıyla birlikte herkes aynı soruyu sormaya başladı 'Trabzonspor şampiyonluğu neden kaçırdı?'.. İşte bu soruya Kırmızı Çizgi ekibi yanıt verdi.

Trabzonspor'un şampiyonluğu neden kaçırdığını değerlendiren Candaş Tolga Işık, ''Çok büyük yanlışları var. Başlarına gelen kötülüklerin sebebini başkalarında arıyorlar. Dışarda arama refleksi Trabzon'un önünde engel oldu. Dış etkenlere sonra bakılır. Ama bu olmadan zor.'' dedi.

''Trabzonspor'un medyası olmasaydı şampiyon olurdu''
Serdar Ali Çelikler, ''Trabzonspor'un medyası olmasaydı şampiyon olurdu. Başakşehir'in medyası yok. Gayet de güzel olunuyor. Medyayı baştan sona düşünmek lazım.'' şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı
Mısır Meclisinden Sisi’ye Libya’ya müdahale yetkisi
AK Parti'den 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi
ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe ekonomik olarak bitmiş!
Yerli oyuncuların yabancı kuralı isyanı
Başak Onay'ın LGBT fotoğrafları Karamürsel'i karıştırdı: Polis eşliğinde dışarı çıkıyor
Kerem Bursin ile Hande Erçel'in tutkulu öpüşmesi olay oldu!
Oyuncu Bülent Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı
Lunaparkta korku dolu dakikalar! 8 metre yükseklikte askıda kaldılar
Hava almak için çıktığı balkondan düştü