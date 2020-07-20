Trabzonspor şampiyonluğu neden kaçırdı?

Trabzonspor'un şampiyonluğu neden kaçırdığını değerlendiren Candaş Tolga Işık, ''Çok büyük yanlışları var. Başlarına gelen kötülüklerin sebebini başkalarında arıyorlar. Dışarda arama refleksi Trabzon'un önünde engel oldu. Dış etkenlere sonra bakılır. Ama bu olmadan zor.'' dedi.

''Trabzonspor'un medyası olmasaydı şampiyon olurdu''

Serdar Ali Çelikler, ''Trabzonspor'un medyası olmasaydı şampiyon olurdu. Başakşehir'in medyası yok. Gayet de güzel olunuyor. Medyayı baştan sona düşünmek lazım.'' şeklinde konuştu.