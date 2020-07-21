TV8 MasterChef Türkiye'ye 18 yaşındaki Sinan damga vurdu

Survivor'ın hemen ardından Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye başladı ve seyirci yeniden ekranlara kilitlendi. Televizyonun sevdiği şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmacıları bir diğer tur olan düello için seçmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayımlanan yeni bölümünde ise oldukça genç olan yarışmacı Sinan, düello turuna seçilebilmek için ter döktü. Genç şef adayı, tam bir MasterChef Türkiye tutkulusu çıkınca daha şefler yemeğini tatmadan zor beğenen şeflerden biri olan Mehmet Yalçınkaya'dan bir yarı evet aldı.

18 yaşındaki Sinan, MasterChef Türkiye şefleri için dün akşam karnıbaharlı kaya levreği hazırladı. Üstelik Sinan, bu yemeği tam da şeflerin seveceği gibi yapmaya özen gösterdi.

Geçtiğimiz MasterChef Türkiye sezonlarını hiç kaçırmadan izleyen ve hala bölümlerini aklında tutan Sinan, bu özelliğiyle şefleri daha en başından etkiledi.

MasterChef'in 2019 sezonuyla alakalı şeflerin zor sorularına yanıt veren Sinan, cevaplarıyla oldukça şaşırttı.