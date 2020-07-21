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İstanbul’da dehşet anları! Adeta bomba gibi patladı

İSTANBUL Esenler'de 10 katlı binadaki bir dairenin kliması bomba gibi patladı. Patlama sesi birçok mahalleden duyulurken, o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, Esenler’de Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Dairede bulunan klimada önce yangın çıktı. Bir süre yanan klima daha sonra adeta bomba gibi patladı. Patlama sesi ilçede bulunan birçok mahalleden duyuldu.

Yangın büyümeden söndürüldü

Patlamayı gören vatandaşlar olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve zabıta gerekli önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama anında dairede kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti. Patlama sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

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