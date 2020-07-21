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Pınar Gültekin'in cesedi varilde böyle bulundu

Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş olan bu bidonun içerisinden çıkarıldı.

Jandarma nezaretindeki itfaiye ekipleri talihsiz kızın cesedini gece özel aparatlarla bidonun içerisinden çıkardı.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. Bazı kişilerle görüşen jandarma ekipleri genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığını öğrendi. Jandarma yerkesik bölgesinde üzerine beton dökülmüş vaziyetteki metal bir varili buldu. İtfaiye ekipleri tarafından içerisine zarar verilmeden özenle açılan varilden Pınar Gültekin’in cesedi çıktı.

Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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