İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "neden İçişleri Bakanlığı" sorusuna çarpıcı cevap verdi

İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı telefon görüşmesini Haber Global ekranlarında yayınlanan "Sansürsüz" programında anlattı. Saymaz yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

Ben bugün Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım dedim ki, "Süleyman Bey, sadece Mehmet Metiner değil Doğu Perinçek de bir şey söyledi. Başkaları da ima ediyor. İçişleri Bakanlığı'nda Fetullahçıların yer edindiğini söylüyor..."

Süleyman Soylu bana dedi ki, "Anlatayım. Şu an bile Fetullahçılarla ilgili operasyonlar devam ediyor. Kim, nerede, kiminle ilişkisi var? Takip ediyoruz. İstihbaratımız anbean operasyonları takip ediyor."

'Acaba kanal açabilir miyim' diyenler

Dedim ki, "Peki, bu emniyetle ilgili yaklaşımın sebebi nedir? İçişleri Bakanlığı ve emniyetle ilgili ısrarla bir FETÖ göndermesi var"

Şöyle dedi, "Bizim mücadelemizden dolayı rahatsızlıkları var. Şu an ilk defa; TSK, jandarma, emniyet ve MİT koordinasyon halindedir. Şu an PKK'ya, örgüte katılım sayısı 23'e düştü. Yıl sonuna kadar da bu en çok 50 olur. Dolayısıyla böyle bir başarı için 'Acaba kanal açabilir miyim?' diye murad edenler var. Bu başarıda bir kanal açmak isteyenler var. Bir de bunun rüzgarına gelenler var."

Dedim ki, "Acaba şahsınız mı hedef alınıyor? Sizden kaynaklı bir şey mi var?"

Süleyman Soylu ise buna karşılık olarak, "Bu amaçlanan açısından küçük bir hedef olur. Düşünün TSK 4 cephede mücadele ediyor. Siz bu anda bile FETÖ'cü var deyip bir görevliyi alıyorsunuz. Herhangi bir direnç yok. Daha ne istiyorsunuz?" açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu açıklamasında, yapılmak istenenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyetin ve devletin güvenlik güçlerinin bu koordinasyonunu aksatmak, bozmak olduğunu ifade etti.

İsmail Saymaz'ın "İstanbul'daki terfiler bunda etkili olmuş olabilir mi?" sorusuna ise Süleyman Soylu, "Burada yapılan görevlendirmelerin hepsi olağan görevlendirmeler. Neden bundan ötürü bir rahatsızlık olsun? Bu terfileri yapmazsak illerde, anadoluda polisler nasıl eğitim alacak." diyerek cevap verdi.