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DÜNYA

Ukrayna’da rehine krizi! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Ukrayna'nın Lutsk kentinde bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kişiyi rehin alan silahlı saldırgan, çektiği videoda 'otobüsü patlatma' tehdidine bulundu.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kişinin silahlı bir saldırgan tarafından rehin alındığı belirtildi. Saldırganın yanında patlayıcı olduğu ve birkaç el ateş açtığı ifade edildi. Paylaşılan fotoğraflarda otobüsün bazı camlarının kırıldığı görüldü.

Terörle mücadele ekipleri harekete geçti

Çevik kuvvet polisinin ve Devlet Güvenlik Servisi (SBU) terörle mücadele birimlerinin rehineleri kurtarmak için operasyon hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerinin saldırganla telefonla bağlantı kurduğu belirtildi.

Videoyla tehdit mesajı gönderdi

Saldırgan, elinde uzun namlulu bir silahla çektiği videoda 'Ukrayna'daki sistemden memnun olmadığını' belirterek, "Devlet her zaman bir numaralı teröristtir" ifadesini kullandı. Yanında otomatik silahların ve el bombalarını bulunduğunu belirten saldırgan, devlet ve yargı yetkililerinin 'yasal terörist' olduklarına dair video paylaşmalarını talep ederek, aksi takdirde otobüsü patlatma tehdidinde bulundu.

Zelenski: Durum kontrolüm altında

Öte yandan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, rehine krizini bizzat yönettiğini açıkladı.Konuyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanı Arsen Avakov, olay yerinin yaşandığı Lutsk'a gitmek üzere hareket ettiğini söyledi.

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