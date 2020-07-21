İzmir'deki tecavüz girişimi viedosu ürküttü! Şoke eden görüntüler

Bahçelievler Mahallesi’nde dün sabah saat 07.10 sıralarında işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G.’nin yolu, kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişi tarafından kesildi.

Elinde bıçak olan saldırgan kadını, kolundan çekip, pazar yerinin duvarına dayadı. Ardından cinsel saldırıda bulunmak istedi. Bu sırada kolundan yaralanan kadının çığlıklarını duyup, koşarak gelen güvenlik görevlisi E.Y.’yi gören saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan bıçak darbesi ile yaralanan D.G., sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Rahat tavırları dikkat çekti

Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 25-30 yaşlarında ve esmer olduğu saptanan şüpheliyi yakalamak için teyakkuza geçti. Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen saldırganın, görüntülerden oldukça rahat tavırlar sergilediği görüldü.

Nöbetimi devretmek üzereyken yaşandı

Polis, saldırganı her yerde ararken ifadesine başvurulan güvenlik görevlisi E.Y., gece nöbetini devredeceği sırada yardım çığlıkları duyduğunu, dışarıya baktığında şüphelinin, D.G.’yi yere yatırıp cinsel saldırıya yeltendiğini gördüğünü, bağırması üzerine de kaçtığını anlattı.