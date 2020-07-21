ATV Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın ölümünde katil anne Gülizar mı?

ATV'de haftaiçi yayınlanan Müge Anlı canlı yayında, Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünü araştırıyor. Baba Samet, dede Kemal ve eşi Emine Kılıç, Müge Anlı'ya çıkarak küçük Şiar'ın ölümü hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ölen Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Amanet ise Müge Anlı canlı yayında sözleri ile herkesi şoke etti. Annenin canlı yayında yaptığı açıklamalarla cinayeti itiraf mı etti? İşte bütün detaylar...