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ATV Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın ölümünde katil anne Gülizar mı?

ATV ekranlarında haftaiçi yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kocaelin'de yangında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünü araştırırken canlı yayına katılan annenin itirafı şok etkisi yarattı.

ATV'de haftaiçi yayınlanan Müge Anlı canlı yayında, Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünü araştırıyor. Baba Samet, dede Kemal ve eşi Emine Kılıç, Müge Anlı'ya çıkarak küçük Şiar'ın ölümü hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ölen Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Amanet ise Müge Anlı canlı yayında sözleri ile herkesi şoke etti. Annenin canlı yayında yaptığı açıklamalarla cinayeti itiraf mı etti? İşte bütün detaylar...

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