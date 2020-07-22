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Murat Övüç'ten kadınlar hakkında çirkin sözler! 'Tutun dilinizi!'

Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan bir video herkesi çok kızdırdı. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün sözleri tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç yaptığı açıklamalarla sık sık gündemde yer ediyor! Kadın cinayetleri hızla artarken ortaya çıkan Övüç videosu sosyal medyada tepki çekti.

Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin ardından sosyal medyada gündem olan Övüç bir açıklamasında şoke eden sözler ediyor.

Murat Övüç açıklamasında kadınları suçlayarak şunları söyledi:

"Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…”

Övüç'ün bu açıklamasının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada Övüç'e tepki yağdı. Övüç ise yaptığı açıklamada "orada bir yanlış anlaşılma var şiddetin her türüne karşıyım ama kadınlar da kendilerini tutacaklar dedim" diyerek kendini savundu.

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