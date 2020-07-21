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Ece Üner'in Pınar Gültekin tepkisi sosyal medyayı salladı

Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği ortaya çıkarken; Ece Üner, kadın cinayetlerine tepkisini Show Ana Haber bülteninde yaptığı konuşma ile gösterdi. Üner'in tepkisi sosyal medyada hızla paylaşılmaya başladı.

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiğinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı konuşma ile yaşananlara tepki gösterdi.

Ece Üner, "Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennem acı çektiğin değil acı çektiğini kimsenin duymadığı yerdir derler. Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi" ifadelerini kullandı.

Ece Üner'in konuşması şu şekilde:

"'Doğarken ağladı insan' diyor ya... Bugün benim doğum günüm. Sevinemiyorum. Aksine acı çekiyorum. Çünkü biz kadınlar Türkiye'nin tüm kadınları birbirimize görünmez sicimlerle bağlıyız. Hangi partiden olduğumuz, hangi takımı tuttuğumuz, hangi aileye doğduğumuz hiç fark etmez. Birimiz zulme uğradığında diğeri de çaresizlik hissediyor çünkü insan ancak başka insan aracılığıyla insan oluyor. Onun için biz birbirimize görünmez seçimlerle bağlıyız. Birimizin acısı hepimizin ortak acısına denk düşüyor ve birimiz öldürüldüğünde diğerimizin de tam olarak aynı gerekçelerle öldürülebileceği anlamına geliyor."

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