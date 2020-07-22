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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camisi için Twitter hesabından video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin ta ezelden sen bizimsin, biz de senin" ifadelerini kullanarak paylaştığı videoda, Yücel Arzen'in söz ve müziği eşliğinde Ayasofya görüntüleri yer aldı.

Türkçe, Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili (Afrika), Arapça ve Bengalce seslendirilen müziğin sözleri şöyle:

"Ayasofya; fırtınadan, borandan, geceden ve güneşin yakıcı sıcağından senin gölgene (gök kubbe) sığınırız. Ayasofya, karşında utanmadan (utanç duymadan) duracağız ve sen Fatih'in evlatları ile gurur duyacaksın. Ayasofya, bir taş değilsin ki sen, haykırarak ismini söylüyoruz dünyaya. 'Biz varız ve şimdi buradayız.' La ilahe illallah Muhammeden Resalullah. Ey Ayasofya ezelden canımın cananısın, Sese muhtaç o sükut yıllarımın hicranısın, Seni bilmez iki göz, yani bu sebepten kördür, Sense hem sağ gözüm, hem sol gözümün dermanısın. Senin için toplandık, dağın, çölün ve denizin çocukları... Biz, birbirini özleyenler... Bizler, 'Hz. İbrahim'in rüyasıyız.' Bizi bir arada tutan (Beyazları ve siyahları…) birleştiren bu yerde Habeşli Bilal'in torunlarının sesi yankılansın. Sana Mekke'nin, Medine'nin ve Mescid-i Aksa'nın selamını getirdik. Masum kubbenin altında, ay ve güneş birlikteler. Sıcak kumlara basan çıplak ayaklarımızla kapındayız şimdi. Mücadelemizsin, gücümüzsün. Zedelenmiş insanlığın kurtuluş sembolüsün. Ayasofya, rüzgarlar essin kubbende, hürriyetin, ta ezelden… Sen bizimsin biz de senin."

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