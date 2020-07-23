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MEDYA

Meclis'te AK Parti-HDP arasında gerilim

HDP’li iki milletvekilinin eşe şiddet ve tecavüzle suçlandığı olaylar Meclis Genel Kurulu’nda tartışıldı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya kürsüye çıktığında AK Partili kadın milletvekilleri, dakikalarca, “Tecavüz mağduru kadını susturmaya çalıştın” diye seslendi.

HDP’li iki milletvekili Tuma Çelik ve Mensur Işık'ın eşe şiddet ve tecavüzle suçlandığı olaylar Meclis Genel Kurulu’nda tartışılırken HDP ile AK Parti grupları karşı karşıya geldi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya kürsüye çıktığında AK Partili kadın milletvekilleri, dakikalarca, “Tecavüz mağduru kadını susturmaya çalıştın” diye seslendi.

''Bu bir iftiradır”

Mardin milletvekili Tuma Çelik’i tecavüzle suçlayan D.K.’ya baskı yaptığı iddiasını reddeden HDP’li Hüda Kaya da, “Tuma Çelik adlı kişinin yaptığı halttan pandemi döneminde haberim oldu. Haberim olduğu andan itibaren en sert tepkiyi ben vermişimdir. Bu kişinin mağdur ettiği kadının adını daha dün avukatının açıklamasını basında okurken öğrendim. Bu kadının ne nerede yaşadığını bilirim, ne ismini bilirim, ne kim olduğunu bilirim. Bu bir iftiradır” dedi.

Görüşmelere iki kez ara verildi

Tansiyon yükselince görüşmelere iki kez ara verildi. Sataşmalar sırasında Genel Kurul’da 29 kez “tecavüz” ifadesi kullanıldı.

''Bu konu, toplumsal bir sorun''

HDP sözcülerinin, son olarak Muğla’da Pınar Gültekin’in canice öldürüldüğü olayı anımsatarak iktidara yönelik eleştirileri de AK Parti grubunca tepkiyle karşılandı. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise iki milletvekiliyle ilgili ihraç ve disiplin süreçlerini anlatarak, “Tuma Çelik istifa etmesine rağmen ihraç ettik. Bu konu, toplumsal bir sorun, bütün partilerin, toplumun her hücresinin içinde hissedilen, yaşanan bir sorun” dedi.

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