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MEDYA

64 akıllı telefonu bisiklete bağlayarak Pokemon Go oynayan Tayvanlı dede

Tayvan sakini 71 yaşındaki Chen San-yuan, bisikletine bağladığı tam 64 akıllı telefonda Pokemon Go oynayarak sosyal medyada sansasyon yarattı.

‘Pokemon dede’ olarak bilinen Chen, ilk kez 2018 yılında aynı anda 6 akıllı telefonda pokemon yakalamaya çalışırken gündeme gelmişti. Yaşlı adam zamanla akıllı telefon sayısını artırarak en son 64’e ulaştırdı.

Chen, “Torunumun kolaylıkla pokemon yakaladığını gördüm, bu yüzden ben de bu oyunu oynayabilirim diye düşündüm. Oğlum, bu oyunu istediğimi öğrendi, bu yüzden doğum günümde bana akıllı telefon hediye etti. Oyunu yüklemeye yardımcı oldu. Önce tek telefonda oynamaya başladım, ama yavaş yavaş şu anki sayıya kadar ulaştırdım” diye anlattı.

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