BIST 119.263
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 414,56
DÜNYA

Çin'in hedefi Kızıl Gezegen

Çin’in Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere başarıyla fırlattığı keşif aracının 7 aylık yolculuğu başladı.

Çin, keşif aracını taşıyan roketi Hainan Adası’nda bulunan Wenchang Uzay İstasyonu'ndan başarıyla fırlattı. Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere fırlatılan keşif aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğunu bitirdikten sonra Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor. Uzay aracına Çin edebiyatının klasikleri arasında yer alan şiirlerinden Tianwen'in adı verildi. 7 ay sürecek yolculuğun ardından Tianwen-1 adlı keşif aracı Mars’ın yüzeyinde incelemeler yapmak üzere yüzeye bırakılacak. Çin'in keşif aracı, Mars'a indiğinde atmosferi analiz edecek, fotoğraf çekecek, örnekler toplayacak.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri de geçtiğimiz günlerde Mars'ın yörüngesine yerleşecek uzay aracını göndermişti. ABD'nin de kendi uzay aracını önümüzdeki haftalarda göndermesi bekleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bomba gelişme! Angela Merkel Türk Yunan askeri çatışmasını son anda engelledi
Vatan Partisi'nin iki genel başkan yardımcısı FETÖ davalarında avukatlık yapıyor
Zonguldak'ta operasyon! Polis dronla tespit etti
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Terim yıkılacak
Sanavi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yüz yüze eğitim için yürüttüğümüz çalışmalar tamamlandı
İçişleri Bakanlığı yalanladı! "Hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir"
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meclis'te AK Parti-HDP arasında gerilim
İzmir'in göbeğinde fuhuşa tepki
Okullar açılacak mı 31 Ağustos'ta lise-ortaokul açılıyor mu?
64 akıllı telefonu bisiklete bağlayarak Pokemon Go oynayan Tayvanlı dede
Ayasofya’daki ilk cuma namazı için önlemler
AÖF yaz okulu ücretleri 2020 ders başı kaç para oldu?
Anadolu Otoyolu'nda biber yüklü tır köprüden düştü: 2 yaralı
Engeli maaşı bayramdan önce verilecek mi 2020