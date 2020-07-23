Tacizciyi ifşa eden Tuğçe yaşadığı kabusu anlattı

21 yaşındaki Tuğçe, yıllardır yaşadığı Muğla Bodrum'da kendi mahallesindeki esnaf olan 46 yaşındaki Nurettin Ş. tarafından 1 buçuk yıldır taciz edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bunun üzerine; 21 yaşındaki Tuğçe'ye binlerce destek mesajı atıldı. Tuğçe, şikayetçi olduğu Nurettin Ş. hakkında iki kez uzaklaştırma kararı alındığını fakat hala tehdit altında olduğunu belirtti. "Sıradaki ben olmak istemiyorum" dedi.

Nurettin ismindeki zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltında alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylar sıcaklığını korurken bir açıklama da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Başsavcılık, "Şüphelinin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıklarında gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliğince gözlem altına alınmasına karar verilmiştir" açıklaması yaptı.

"Siz olmasanız başaramazdım"

Tuğçe Çelik, bir süredir sessizliğini korudu. Nurettin isimli zanlının tutuklanmasının ardından ilk açıklamasını CNN Türk Muhabiri Kaan Temeltaş'a yaptı. "Bana yardım eden tüm kurum kuruluş sosyal medyadaki insanlar yayan herkese teşekkür ediyorum. Siz olmasanız başaramazdım. Bu şahıs mahallemde esnaftır. Bu kişi bir gün babama gidip benimle evlenmek istediğini dile getirmiştir. Babam da doğal olarak onu reddetti. Ama o hala telefonla ve sosyal medyadan beni taciz etmeye devam etti" şeklinde konuştu.

Tuğçe Çelik, bu olay üzerine polise başvurdu. Ve Nurettin Ş. isimli zanlı hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı verildi ve 1 gece de nezarethanede kaldı. Tuğçe, tacizler devam edince çözümü sosyal medyadan tacizciyi ifşa etmekte buldu. "Pınar Gültekin cinayetinden çok etkilendiğim için benim de başıma böyle bir şey gelmesini istemediğim için sesimi sosyal medyadan duyurmaya karar verdim. Benim gibi hatta daha kötüleriyle uğraşan binlerce kadın var. Onların da sesi duyurulmalı. Sesimi çıkarmaktan hiç bir zaman korkmadı. Korkmayacağım da. Siz de korkmayın. Bu benim hayatımı kurtardı hepiniz gördünüz" ifadelerini kullandı.