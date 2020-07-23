Çin’de restoranda feci patlama kamerada

Çin mantısı servis edilen bir restoranda öğle yemeği sırasında meydana gelen patlamada, 12 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Restoranın dışında başka bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan patlama anında, masa ve sandalyelerin restorandan dışarı fırladığı görülüyor. Yetkililer, patlama nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.