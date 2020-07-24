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Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne girmek isteyen kalabalık polis bariyerini aşarak Ayasofya doğru koştu.

Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerliyor.

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