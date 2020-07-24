Haluk Kırcı: Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildi
ANKARA Bahçelievler'de 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili olayda hüküm giyen Haluk Kırcı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından şehit edildiğini söyledi. Kırcı, Abdullah Çatlı'nın yaşadığına ilişkin iddiaları ise yalanladı.
ANKARA Bahçelievler'de 7 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili davada hüküm giyen Haluk Kırcı, firarında kimseden yardım almadığını söyledi.
İdamdan kurtulmasının Abdullah Çatlı'nın devletle yaptığı pazarlığın bir sonucu olabileceğini ifade eden Kırcı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sırrın ifşa olması nedeniyle şehit edildiğini söyledi.