Haluk Kırcı: Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildi

ANKARA Bahçelievler'de 7 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili davada hüküm giyen Haluk Kırcı, firarında kimseden yardım almadığını söyledi.

İdamdan kurtulmasının Abdullah Çatlı'nın devletle yaptığı pazarlığın bir sonucu olabileceğini ifade eden Kırcı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sırrın ifşa olması nedeniyle şehit edildiğini söyledi.