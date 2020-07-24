Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçiye müjde: Bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak."