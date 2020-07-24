BIST 118.839
DOLAR 6,85
EURO 7,95
ALTIN 417,28
YEREL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına Yeniçeri kıyafeti ile geldi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alınıyor. Beyazıt Meydanında yoğunluk yaşandı. Kenan Yıldırım is,mli vatandaş Yeniçeri kıyafeti ile geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı camiden okunan ilahilerle başladı.

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye geldi. 

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da Cankurtaran'da oluşturulan basın merkezinde toplanarak minibüslerle Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan basın platformuna taşındı.

Platformun arkasına canlı yayın araçları yerleştirilirken, alana gelen bazı vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı.

Vatandaşların zaman zaman "Allahu Ekber", "Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı", "Vur vur inlesin Yunanistan dinlesin" sloganları attığı görüldü.

Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kılacakları alanlara kartonlar yerleştirirken, sabah erken saatlerde gelen vatandaşların yanlarına güneşten korunmak için şemsiye aldığı gözlendi.

Meydanın bazı noktalarına Fatih Belediyesi ekiplerince sular yerleştirilirken, zaman zaman görevlilerce vatandaşlara su dağıtılıyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş inceleme yaptı

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sabah saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar ile sohbet ederek, incelemelerde bulundu.

Açılış için ABD'den geldiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen Pakistan kökenli ABD vatandaşı Müslümanlar da Ayasofya Meydanı'nda yerlerini aldı.

Açılış için New York'tan gelen 40 kişilik grup, geleneksel kıyafetleriyle ilgi odağı oldu.

Açılışta bulundukları için mutlu olduklarını ifade eden grup üyeleri, "86 yıldır kapalı olan Ayasofya'nın yeniden açılmasından dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için çok büyük onur ve şereftir. Osmanlı'nın mirası olan Ayasofya açıldığından, namaz kılmak için yeniden burada toplandık." değerlendirmesinde bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce Diyanet'in davetine uydu, Ayasofya'da namaz için yola çıktı
Otomobil almak isterken dolandırılan profesör herkesi uyardı
Çin ABD’nin Çengdu kentindeki konsolosluğunu kapattı
Ayasofya canlı yayını izle! Erdoğan Ayasofya'ya geldi ilk cuma namazı kılınıyor
Altında tüm zamanların en yüksek seviyesi! 418 lirayla yeni rekor kırdı
Bartın'da özel bakım merkezinde korkunç cinayet! Tazyikli suyla öldürdüler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa’da trafikte tartıştığı aracı takibe başladı! Aile çığlık çığlığa aradı
Rusya'da arazi aracı devrildi turistler yol kenarına savruldu
Walison Fonseca kimdir yaşı kaç MasterChef’i yıktı geçti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçiye müjde: Bugün hesaplara yatacak
Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu
İlhan Cihaner eşi Muteber Cihaner kimdir ne iş yapıyor?
Ali Babacan: İstanbul Sözleşmesi'nin arkasındayız
İlhan Cihaner kimdir aslen nereli İlhan Cihaner biyografisi