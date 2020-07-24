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Denizde hortum paniği! Böyle kayda aldılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde korkutan anlar yaşandı. Denizin üzerinde oluşan hortum denizdeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kayda alındı. Olayın yaşandığı çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Ünye ilçesindeki liman içinde saat 19.00 sıralarında denizde hortum oluştu. 10 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum çevre sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Denizde teknesiyle ilerleyen ve o anları kaydeden bir vatandaşın, "Liman içinde hortumdan dolayı çok ciddi bir rüzgar var. İnşallah başımıza bir iş gelmez" demesi dikkat çekti.

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