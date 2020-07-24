BIST 118.790
DOLAR 6,85
EURO 7,95
ALTIN 417,00
POLİTİKA

Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tilavet secdesine kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde çok ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın camiye girişi sırasında secde ayeti okununca topluca Tilavet Secdesi yapıldı. Erdoğan da cemaate katıldı.

86 yıllık hasretin sona erdiği tarihi gün geldi. Ayasofya Camii bugün kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı için camiye giriş yaptığı sırada ise tarihi anlar yaşandı. Erdoğan'ın ulu mabede girer girmez okunan secde ayeti nedeniyle toplu şekilde tilavet secdesi yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da cemaatle birlikte secdeye gitti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 19 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ayasofya rahatsızlığı ilk namaz günü toplandılar
Twitter'a ücretli abonelik geliyor! Yıl sonuna kadar denenecek
İkinci el konut kredisinde değişiliğe gidildi faiz oranı yükseldi
Ayasofya Camii Almanya'da en çok konuşulanlar arasına girdi Twitter'da TT oldu
Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk cuma eşsiz oldu Erdoğan dua okudu
Erdoğan, Fatih'in türbesini ziyaret etti! '350 bin kişi cuma namazına iştirak etti'
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ayasofya camidir burada put olmaz Diyanet korktu! CNN Türk'te olay sözler
"Ayasofya davasını" kazanan İsmail Kandemir Ayasofya'da ilk Cuma için camide
Ali Erbaş nereli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir, yaşı kaç?
CHP'li Muharrem İnce Ayasofya'da namaz için yola çıktı
Denizde hortum paniği! Böyle kayda aldılar
Walison Fonseca kiminle evli Türk eşi Melisa Pınar kimdir?
Stelyo Berberakis: Ayasofya'da namaz Yunanistan'daki travmayı derinleştirebilir
AÖL sınav süresi kaç dakika sınav kaçta başlıyor?