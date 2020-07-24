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POLİTİKA

CHP'li Muharrem İnce Ayasofya'da namaz için yola çıktı

CHP’li Muharrem İnce Ayasoyfa’da kılınacak Cuma Namazına katılmak üzere İstanbul’a gitti. İHA’ya özel açıklamada bulunan İnce, “Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” dedi.

Ayasofya’da kılınacak Cuma Namazı öncesinde, “Davet gelirse namaza giderim” sözleri ile gündeme gelen CHP’li Muharrem İnce, bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kendisini arayarak Cuma Namazına davet ettiğini dile getirdi.

Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki evinden çıkışı öncesinde İHA’ya özel açıklamalarda bulunan İnce, “Pandemi sürecinde Ayasofya’nın ibadete açılacağı haberleri çıkınca bana , ‘Cuma namazına gidermisiniz’ diye sordular. Bende, ‘Böyle bir pandemi ortamında ibadete açılırsa yoğun bir katılım olacağı için ve sosyal mesafeyi korumamız gerektiğinden mutlaka bir davet olması lazım. Böyle bir davet olursa giderim’ dedim. Ben ibadete açılacağı üzerine bu yorumu yaptım. Ama Diyanet İşleri Başkanı, ‘Ezan bir davettir. Başka bir davete gerek yok’ dedi. Bu kadar basit ve herkesin bildiği bir dini bilgiyi, yani ezanın bir davet olduğunu her halde 83 milyonun 83 milyonu da bilir. Evvelsi gün ise Diyanet İşleri Başkanı bana telefon etti. ‘Sizi davet ediyorum’ dedi. Bugün elbette ezanın davetine uyacağız. Ama Diyanet İşleri Başkanının davetine uyup uymadığımı herkes görecek. Diyanet İşleri Başkanına da Nabi’nin kasidesinden bir iki dize okumak istiyorum. Nabi kasidesinde; ‘Oraya unvanla girilmez. Züht ve takva sıraya sokar askerlerini Ayasofya’da’ diyor” dedi.

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