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Ayasofya camidir burada put olmaz Diyanet korktu! CNN Türk'te olay sözler

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ayasofya Cami'nde bulunan ikonlar üzerinden Diyanet'i eleştirdi.

"Batının derdi aslında içeride felan eserler değil. Batının derdi Ayasofya'yı kilise görmek." diyen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Ayasofya'yı kilise görmedikçe müze bile onları tatmin etmez." ifadelerini kullandı.

 Prof. Şimşirgil'in canlı yayına damga vuran açıklamaları şöyle:

- Ben sonuna kadar perdelenmeyi savundum. Ancak 15 dakika sonra açılacak olması yanlış bir karar. Namaz burada 10 dakika cemaatle kılınmıyor. Burası 24 saat cami. Ayasofya camidir Ayasofya resim yeri değildir. Ayasofya ikon yeri değildir, gösterme yeri değildir. Ben onu bozmuyorum kırmıyorum ama kapatıyorum. Orası 24 saat cami ise ben içeride namaz kılıyorsam cemaatin dışında kılamayacak mıyım.

- Bizim Diyanet'imiz Danıştay kadar cesur değil. Danıştay Ayasofya'yı Cami yaptı ve camidir dedi. Diyanet sende dinine uygun olarak İslam'a uygun olarak Ayasofya'yı kullan cesur ol kardeşim korkma. Amerika bağırıyor, Yunanistan bağırıyor. 3 tane ikon için mi? İkonlar putdur put. Sen gidipte şu camideki bir şeyi kiliseye koy bakalım? Sana ait olan esas olan bir eşyayı git kiliseye yerleştir. Camide bir ikon olabilir mi ya? 50 sene sonra Sultanahmet'e de koysunlar Süleymaniye'ye de koysunlar. Böyle bir şey olabilir mi ya. Milyonlar buraya cami diye geldi. İkonları izlemeye gelmedi. İkonlar puttur bu sadece bir resim değil. 

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