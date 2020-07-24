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Tipi ve fikirleri çok konuşulan dövmeli genç de Ayasofya'da

Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi kararı sonrası sokak röportajında dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken genç de Ayasofya Camii'nde ilk namaz için yerini aldı.

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açıldı. İlk cuma namazı için vatandaşlar yerlerini alırken onlardan biri de sokak röportajında dikkatleri üzerine çeken dövmeli genç oldu.

"İnançlı biriyim ama..."

Söz konusu genç röportajda kendisine Ayasofya'nın tekrar cami olması sorusuna şu şekilde cevap vermişti:

Cuma namazı kılmaya gideriz. Ben inançlı biriyim ama dış görünüşüm nedeniyle çok yargılıyorlar. Artık alıştım bir şey demiyorum. Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok.

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