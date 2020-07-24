BIST 118.769
DOLAR 6,85
EURO 7,96
ALTIN 418,91
POLİTİKA

Erdoğan ve Bahçeli Fatih'te bir kafede çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir kafede çay içti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış törenine ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli buradan çıktıktan sonra Fatih'te bir kafede dinlenerek çay içti. Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya'da Ali Erbaş kılıçla hutbeye çıktı bunun çok özel anlamı var
'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim
Mustafa Kapı Lille ile 5 yıllık anlaşma sağladı
Meclis Başkanı Şentop fotoğrafını paylaştı! 'Fatih’inin vasiyeti yerine geldi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Ayasofya telefonu
Enteresan görüntüler! Tarsus'ta dere köpürdü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında
Ayasofya'da tarihi mesaj! Ali Erbaş hutbeye elinde fetih kılıcı ile çıktı
Açık lise sınavı yarın kaçta başlıyor AÖL oturum sınav saati
Tipi ve fikirleri çok konuşulan dövmeli genç de Ayasofya'da
Erdoğan, Ayasofya Cami'nde Kur'an-ı Kerim okudu
AÖF yaz okulu ders başına ücretleri ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu! İşte o anlar
Bünyamin Topçuoğlu kimdir aslen nereli Ayasofya cami imamı yaşı kaç?