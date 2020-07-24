BIST 118.496
DOLAR 6,85
EURO 7,95
ALTIN 419,08
MEDYA

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında geniş yer buldu. Çok sayıda ajans, Ayasofya'daki Cuma namazını canlı yayınladı.

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, Ayasofya'daki Cuma namazını hem Arapça hem İngilizce olarak canlı aktardı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'daki Cuma namazı İngiltere merkezli Reuters, ABD merkezli AP ve Fransa merkezli AFP haber ajansı tarafından da canlı olarak yayınlanırken; Pakistan'ın Samaa TV kanalı ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesini eş zamanlı İngilizce tercümesiyle canlı aktardı. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların da katılımıyla kılınan Cuma namazı ayrıca Almanya merkezli uluslararası video haber ajansı Ruptly tarafından da canlı yayınlandı.

Yunan medyası da yakından takip etti

Yunan televizyon kanalı Skai TV de Cuma namazı için Ayasofya?da toplanan kalabalığı canlı aktardı. Ayrıca, Yunan televizyonu Skai TV'deki haber programında fresklerin perde ile kapatılmamış hali ve kapatılmış hali yer aldı. Öte yandan, Yunanistan devlet kanalı ERT1 de Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk medyasına yaptığı açıklamaları canlı aktardı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya Camii açılışına kurbanlık koçla geldi
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Mike Pence'e 'Ayasofya' yanıtı
Kıbrıs'ta Ayasofya coşkusu! Başbakan Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklamalar
Ayasofya'da yer bulamayan vatandaşlar Yenikapı Miting alanında namaz kıldı
Malatya'da öğretmen Ayasofya caminin açılış sevincini tabloya işledi
Berat Albayrak'tan 'Ayasofya' paylaşımı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ayasofya'da tarihi mesaj! Ali Erbaş hutbeye elinde fetih kılıcı ile çıktı
Tipi ve fikirleri çok konuşulan dövmeli genç de Ayasofya'da
AÖF yaz okulu ders başına ücretleri ne kadar?
Erdoğan, Ayasofya Cami'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu! İşte o anlar
Bünyamin Topçuoğlu kimdir aslen nereli Ayasofya cami imamı yaşı kaç?
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tilavet secdesine kapandı
Zilhice namazı nasıl niyet edilerek kılınır rekatlarda hangi dua okunur?