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MEDYA

Menajerimi Ara 1. fragman

Star’da yayınlanmaya başlayacak olan Ay Yapım’ın merakla beklenen uyarlama dizisi Menajerimi Ara’nın çekimlerinden ilk fotoğraflar yayınlandı. Yeni dizi, ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla masaya yatırıyor.

Dünyada yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören Call My Agent isimli dizinin Türkiye uyarlaması Menajerimi Ara setinden ilk kareler yayınlandı. Çekimleri devam eden dizi, çok yakında Star’da izleyicisiyle buluşacak.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu, kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerinden ilk fotoğraflar merak uyandırdı.

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