Menajerimi Ara 1. fragman

Dünyada yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören Call My Agent isimli dizinin Türkiye uyarlaması Menajerimi Ara setinden ilk kareler yayınlandı. Çekimleri devam eden dizi, çok yakında Star’da izleyicisiyle buluşacak.





Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu, kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerinden ilk fotoğraflar merak uyandırdı.