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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikindi namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ikindi namazı eda edildi.

İstanbul'da saat 17.13'de okunan ikindi ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin, cami ve çevresindeki emniyet önlemleri sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

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