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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: İlk seçimlerde iktidar olacağız

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı "İktidar kurultayı" başlığı altında gerçekleştirilirken Kemal Kılıçdaroğlu, ''Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız'' dedi.

Saat 10.00'da başlayan kurultayda bugün genel başkanlık seçimi yapılacak. Kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi belirlenecek. Bin 356 delegenin oy kullanacağı kurultayda genel başkanlık için Kılıçdaroğlu dışında İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman da adaylıklarını açıklamışlardı. CHP tüzüğü gereği genel başkan adaylığı için delegelerin yüzde beşinin, yani yaklaşık 70 delegenin imzası gerekiyor.

CHP lideri konuşmasına başlamak için kürsüye çıktı. CHP liderinin konuşmasının satırbaşları şöyle:

Gençlerimiz, kadınlarımız, işçilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, engellilerimiz, emeklilerimiz, apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, güvenlik güçlerimiz, tüm sağlık çalışanları 800 haftadır evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri, 37. Kurultayımızından hepinize en içten selamlarımı gönderiyorum. Hepsinin sorunlarına çözüm üreteceğimizi buradan dünyaya ilan ediyorum.

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