Tiryakilere tek seferde sigara bıraktıran tedavi: Biorezonans

Batıda yaygın olarak bilinen, Türkiye’de ise özellikle salgın sürecinde talebin arttığı Biorezonans tedavisi, her türlü bağımlılığı, ağrısız ve acısız, frekansla tedavi ediyor.

Nikotin bağımlılığından kafeine, tuz bağımlılığından karbonhidrat bağımlılığına, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kadar geniş bir yelpazesi var. Vücutta tüm organların yaydığı frekanslara tam aksi frekanslar verilerek uygulanıyor.

Nikotin isteğini sıfırlıyor

Peki özellikle nikotin bağımlılığında yüzde yüze yakın sonuç veren Biorezonans tedavisi hastalara nasıl uygulanıyor. Biorezonans uzmanı Seren Şahin Algan anlattı. “Biorezonans yöntemiyle sizlere bağımlılık yapan maddeleri ilk önce tespit ediyoruz. Daha sonra feed back yöntemiyle silme işlemi yapıyoruz. Siz hangi bağımlılıkla geldiyseniz o maddeyi vücudunuzdan nötürlüyoruz. Bu nötürleme işlemi ise 1977 yılında Alman Franz Morell ve oğlu ile mühendis Erich Rasche tarafından geliştirilen “Mora” metodu ile yapılıyor. Terapi, elektromanyetik frekans içeren bir cihaz ile uygulanıyor. “

Biorezonansla sigarayı bırakma işlemi nasıl uygulanır?

“Hasta geldiğinde bir kulaklık takıyoruz bir de elektrotlar veriyoruz. Çünkü parmak uçlarımız en küçük iletiyi bile ileten organlarımızdır. Bakır elektrotlardan tuttuğu zaman karşı tarafa bağımlılık yapan dokuları önce test ediyoruz. Daha sonra kulaklıktan gelen bir ses dalgası var. Bu ses dalgası ters bağımlılık yapan dokulara frekans verdiğimiz zaman cihazdan gelen ses dalgası söz konusu bağımlılığı nötürlüyor. Bu işlem sonrasında nikotin bağımlısı kişi nikotin bağımlılığı hedef alındığı için sigara içmek istemiyor. Seansın ortasında da kişinin 2 adet sigara içmesi gerekiyor. Cihaza da 2 adet sigara tanımlıyoruz. İşlem sırasında hastanın bacak bacak üstüne atmaması, bacaklarını çarpraz şekilde bağlamaması, üzerindeki metal eşyaları çıkarması gerekiyor. Biorezonansla sigara bıraktırma ücretinin tek seans fiyatı ise 1000 TL. “