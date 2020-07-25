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Ayasofya'yı gül kokusu kapladı

Isparta Belediyesi tarafından ‘Ayasofya Gül Kokuyor’ sloganıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gönderilen 21 ton gülsuyu ile caminin halısından, mermerine, mimberinden, mihrabına kadar her yer yıkandı. Caminin içi ve etrafını Isparta ile özdeşleşen gül kokusu kapladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla, 86 yıl ibadetsiz kalan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk namaz öncesinde, cami içi, çevresi bir tonu doğal, 20 tonu da esansiyel olmak üzere toplam 21 ton gülsuyu ile yıkandı. Ayrıca Cuma Namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlara küçük kutularda hazırlanan 10 bin adet gül lokumu ile küçük şişelerde gülsuyu dağıtımı gerçekleştirildi.

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