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Şanlıurfa’da DEPSAŞ hizmet binasına silahlı saldırı

ŞANLIURFA’da faaliyet gösteren DEPSAŞ Genel Müdürlük Hizmet binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 02.20 sıralarında Dicle Elektrik Perakende Genel Müdürlük binasında meydana geldi. Plakası belirlenmeyen otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan saldırıda yaralanan olmazken, hizmet binasına açılan ateş ile 5 kurşun isabet etti. Dicle Elektrik Perakende Satış (DEPSAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, saldırıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme ve araştırma başlatıldığını belirterek, en kısa sürede faillerin bulunarak yargı önüne çıkarılacağına inandığını ifade etti. Karagüzel, ayrıca saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, huzur ve güven ortamını bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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