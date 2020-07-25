CHP kurultayında Nuriye Berberoğlu'nun yaptığı konuşma damga vurdu

Kürsüye çıkan CHP'li Nuriye Berberoğlu, yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Nuriye Berberoğlu CHP kurultayında şu açıklamaları yaptı; "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve Türk Dış Politikasına karşı İslam Konferansı Genel sekreteri Ekmeleddin İslamoğlu'nun Çankaya Köşkü' çıkarılmak istenmesine imzasıyla onay verenlerin tespiti ve ayıklanması bu delegasyonun görevidir.

-1989 Paris'te yapılan Kürk Konferansı'na izinsiz katılan 7 Kürt Milletvekili Sosyal Demokrat Halkçı partiden ihraç edildi. Zaman Gazetesinin sponsorluğunda Fetullah'ın düzenlediği konferansa katılan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri izinli oldukları için ihraç edilmedi öyle mi? Bu vekillerin pasaportlarını düzenlemekte bu delegasyonun görevidir.

-Türkiye'deki rejim değişikliği Meclis'te onaylanırken hukuksuz ve şaibeli referandum da kıyameti koparması beklenen Ana Muhalefet Partisinde teşkilatların sokağa çıkmasını yasaklayan kadroların topunun birden tasfiyesi bu kurultay iradesiyle gerçekleşmelidir.

-2 Mayıs 2019'da İstanbul seçimine günler kala,siyasi trafiğin en yoğun günlerinde Kalamış Yat Limanı'nda beraberinizdekilerin bütün telefonlarını bırakarak katıldığınız yat gezisinde kimlerle görüştüğünüzü açıklamadınız. Babası 1 yıl önce vefat etmiş ailenin yatta taziye kabul ettiğine hiç kimsenin inanmayacağını düşünmediniz mi?"

-Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için devletin en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktu dediniz. Ama Saray'a giden vekili açıklamadınız. Sizin bu görüşmeden haberdar olduğunuz izlenimini yaratacağını düşünmediniz mi?" dedi.

"Lütfen keselim"

Bu sırada "Lütfen keselim" diye bağıranlar oldu.