Uzman Onbaşı kurtarılamamıştı! Kocaeli'deki korkunç kaza kamerada

Kaza, 22 Temmuz sabahı Kuzey Marmara Otoyolu Demirciler gişelerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Uzman Onbaşı Erhan Uçar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarparak takla attı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İtfaiye tarafından otomobil içerisinde sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Uçar, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı kamerada

Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği trafik kazası gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Uçar'ın otomobilinin hızla gelerek beton bariyere çarptığı ve takla attıktan sonra sürüklendiği sırada alev alarak yanmaya başladığı görülüyor.